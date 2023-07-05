Посол: российское посольство вынуждено закрыть РЦНК и школу в Румынии
Он отметил, что Бухарест покинет каждый второй российский дипломат.
«Мы вынуждены будем приостановить без перспективы возобновления в обозримом будущем работу Российского центра науки и культуры, школы при посольстве», — цитирует Кузьмина газета «Известия».
Посол добавил, что ряд административно-технических подразделений будут сокращены до предела.
В июне МИД Румынии сообщил, что численность посольства России в Бухаресте должна быть сокращена в течение месяца более чем на 50 человек.
Позднее Кузьмин заявил о том, что Румынию покинут 21 дипломат и 30 административно-технических сотрудников посольства России.