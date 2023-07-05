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В Израиле заявили о перехвате пяти выпущенных из сектора Газа ракет

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Пять ракет, выпущенных из сектора Газа по израильской территории, были перехвачены, сообщает армия Израиля.

«Пять ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля. Система ПВО успешно перехватила все запуски», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что страна в связи с ударами израильской стороны по лагерю беженцев Дженин проведёт консультации с российской стороной.

В апреле постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал опасной эскалацию вокруг Израиля и Палестины.

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