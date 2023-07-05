В Израиле заявили о перехвате пяти выпущенных из сектора Газа ракет
«Пять ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля. Система ПВО успешно перехватила все запуски», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что страна в связи с ударами израильской стороны по лагерю беженцев Дженин проведёт консультации с российской стороной.
В апреле постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал опасной эскалацию вокруг Израиля и Палестины.