В Израиле заявили о перехвате пяти выпущенных из сектора Газа ракет

Пять ракет, выпущенных из сектора Газа по израильской территории, были перехвачены, сообщает армия Израиля.

«Пять ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля. Система ПВО успешно перехватила все запуски», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что страна в связи с ударами израильской стороны по лагерю беженцев Дженин проведёт консультации с российской стороной.

В апреле постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал опасной эскалацию вокруг Израиля и Палестины.