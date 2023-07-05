В Израиле заявили о гибели военнослужащего в ходе операции в Дженине

Один военнослужащий израильской армии погиб в ходе военной операции в Дженине, сообщают вооружённые силы страны.

«Этим вечером сержант, проходивший боевую службу, был убит боевым огнём во время операции против террористической инфраструктуры в лагере Дженин», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что семье погибшего сообщили о произошедшем.

Ранее посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что страна в связи с ударами израильской стороны по лагерю беженцев Дженин проведёт консультации с российской стороной.

В апреле постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал опасной эскалацию вокруг Израиля и Палестины.