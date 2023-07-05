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NYP: Хантер Байден находился в Белом доме до обнаружения там белого порошка

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Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден находился в Белом доме незадолго до того, как там был обнаружен белый порошок, который, согласно предварительным данным, является кокаином, сообщает газета New York Post.

«Хантер Байден, который ранее признавался в зависимости от кокаина, был на территории Белого дома в пятницу до того, как отправился в Кэмп-Дэвид с отцом на праздничные выходные», — говорится в сообщении.

Отмечается, что порошок был обнаружен 2 июля в библиотеке.

Официально власти не сообщали, как данное вещество попало в Белый дом.

В октябре 2022 года сообщалось, что в США федеральные агенты собрали достаточно доказательств для предъявления сыну президента Хантеру Байдену обвинений в налоговых преступлениях и даче ложных показаний в связи с приобретением оружия.

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