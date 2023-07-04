МИД: атаки БПЛА в Москве и Московской области невозможны без помощи Киеву со стороны США
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Подобные атаки были бы невозможны без помощи киевскому режиму со стороны США и их натовских союзников», — говорится в заявлении.
В министерстве добавили, что Запад продолжает осуществлять поставку вооружения украинской армии, а также делиться разведывательной информацией, что делает возможным подобные атаки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии пострадавших после атак украинских беспилотников.
В Минобороны России подтвердили уничтожение дронов.