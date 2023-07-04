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МИД: атаки БПЛА в Москве и Московской области невозможны без помощи Киеву со стороны США

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Атаки беспилотными летательными аппаратами в Москве и Московской области были бы невозможны без помощи Украине со стороны Соединённых Штатов и стран Североатлантического альянса.
МИД: атаки БПЛА в Москве и Московской области невозможны без помощи Киеву со стороны США

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Подобные атаки были бы невозможны без помощи киевскому режиму со стороны США и их натовских союзников», — говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что Запад продолжает осуществлять поставку вооружения украинской армии, а также делиться разведывательной информацией, что делает возможным подобные атаки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии пострадавших после атак украинских беспилотников.

В Минобороны России подтвердили уничтожение дронов.

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