Аналитик Блохин: нормализации отношений России и НАТО в ближайшее время ждать не стоит

Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT прокомментировал заявление Йенса Столтенберга о том, что он остаётся на посту генсекретаря Североатлантического альянса ещё на год после даты окончания его полномочий.

По мнению собеседника RT, данное событие «никак не повлияет» на отношения между Россией и НАТО.

«А если и повлияет, то только в худшую сторону», — отметил Блохин.

Он добавил, что нормализации отношений в ближайшее время ждать не стоит.

«Поэтому нам надо смотреть на это взвешенно и спокойно, без мечтаний и иллюзий. И понимать, что НАТО — военно-политический блок, который был создан для сдерживания «советской угрозы». Следовательно, сейчас природа НАТО — «сдерживание» России», — заключил политолог.

Ранее генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил, что остаётся на посту ещё на год после даты окончания его полномочий.

Таким образом, он будет занимать пост генсека НАТО до 1 октября 2024 года.