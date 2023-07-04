Посольство России: спецслужбы США используют провокации для вербовки российских дипломатов

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В посольстве России в Вашингтоне заявили, что американские спецслужбы в попытке вербовки российских дипломатов используют все средства: от мобильных телефонов до провокаций во время решения личных бытовых проблем.

Об этом информирует ТАСС.

«Вызывает законное отторжение стремление местных спецслужб склонить нас к измене. Вывести работающих в Америке россиян из равновесия», — говорится в сообщении.

При этом в диппредставительстве заявили о строгом следовании американским законам и отстаиванию национальных интересов России.

«Неужели до сих пор неясно местным чиновникам, что предателей среди нас нет?!» — добавили в посольстве.

Ранее в посольстве России в Вашингтоне заявили, что США одержимы идеей нанести Москве стратегическое поражение.

При этом российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что в мире невозможно решить серьёзнейшие проблемы без участия России, и её единомышленники понимают это.

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