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Антонов: партнёры понимают, что без России не решить мировых проблем

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В мире невозможно решить серьёзнейшие проблемы без участия России, и её единомышленники понимают это, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Без нашей страны с её огромным человеческим потенциалом, богатейшими ресурсами и историческим опытом невозможно решать серьёзнейшие международные проблемы», — приводит РИА Новости слова Антонова на торжественном приёме в российском посольстве, посвящённом празднованию Дня России.

Он отметил, что в мире с каждым днём растут угрозы терроризма, распространения оружия массового уничтожения, киберпреступности.

Посол добавил, что подобное положение вещей осознают российские единомышленники, о чём свидетельствует их сбалансированная реакция на антироссийские действия.

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