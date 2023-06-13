Антонов: партнёры понимают, что без России не решить мировых проблем
«Без нашей страны с её огромным человеческим потенциалом, богатейшими ресурсами и историческим опытом невозможно решать серьёзнейшие международные проблемы», — приводит РИА Новости слова Антонова на торжественном приёме в российском посольстве, посвящённом празднованию Дня России.
Он отметил, что в мире с каждым днём растут угрозы терроризма, распространения оружия массового уничтожения, киберпреступности.
Посол добавил, что подобное положение вещей осознают российские единомышленники, о чём свидетельствует их сбалансированная реакция на антироссийские действия.