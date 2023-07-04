Data Urgente: украинцы бомбят дома в Донбассе, несмотря на предупреждение, что там дети

Аргентинский журналист Себастьян Сальгадо заявил, что украинские военные стреляют по домам в Донбассе, несмотря на предупреждение о том, что там живут дети.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на интернет-канал Data Urgente.

Отмечается, что Сальгадо посещал Луганск для освещения конфликта и за несколько недель снял мини-сериал «Танго свободы в Луганске».

«Я часто видел на домах, которые находились в зоне бомбежки, таблички с надписью «Дети», — сказал журналист.

Несмотря на это, по его словам, дома всё равно были разрушены. Он также подчеркнул, что детская тема оказалась для него самой тяжёлой во время работы над фильмом.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки ВСУ 32 раза обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 188 снарядов.

Также поступала информация, что из-за обстрела ВС Украины в Донецке пострадало общежитие с инвалидами по слуху.