Украинские войска за сутки выпустили 188 снарядов по ДНР

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 32 раза обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 188 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы шести населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Ясиноватой, Донецке, Макеевке, Александровке и Еленовке.

Отмечается, что в результате обстрелов погиб мужчина в Еленовке и пострадал мужчина в Ясиноватой.

Также сообщается о повреждении шести жилых домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил о ранении мужчины при обстреле со стороны ВСУ.

Также сообщалось, что ВСУ обстреляли предприятие и кафе в Васильевке Запорожской области.