Украинские войска за сутки выпустили 188 снарядов по ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы шести населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Ясиноватой, Донецке, Макеевке, Александровке и Еленовке.
Отмечается, что в результате обстрелов погиб мужчина в Еленовке и пострадал мужчина в Ясиноватой.
Также сообщается о повреждении шести жилых домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил о ранении мужчины при обстреле со стороны ВСУ.
Также сообщалось, что ВСУ обстреляли предприятие и кафе в Васильевке Запорожской области.