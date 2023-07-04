Украинские войска за сутки выпустили 188 снарядов по ДНР

Короткая ссылка
Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 32 раза обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 188 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«Под вражеским огнём оказались районы шести населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Ясиноватой, Донецке, Макеевке, Александровке и Еленовке.

Отмечается, что в результате обстрелов погиб мужчина в Еленовке и пострадал мужчина в Ясиноватой.

Также сообщается о повреждении шести жилых домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил о ранении мужчины при обстреле со стороны ВСУ.

Также сообщалось, что ВСУ обстреляли предприятие и кафе в Васильевке Запорожской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить