Мэр Ясиноватой заявил о ранении мужчины при обстреле со стороны ВСУ
Мужчина получил ранение в результате обстрела Ясиноватой украинскими военными, сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.
- Gettyimages.ru
«В результате обстрела ВФУ г. Ясиноватая ранение получил мужчина 1985 г. р.» — говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщило, что ВСУ за прошедшие сутки 56 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 328 снарядов.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему: