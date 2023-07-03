Мэр Ясиноватой заявил о ранении мужчины при обстреле со стороны ВСУ

Мужчина получил ранение в результате обстрела Ясиноватой украинскими военными, сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.

«В результате обстрела ВФУ г. Ясиноватая ранение получил мужчина 1985 г. р.» — говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщило, что ВСУ за прошедшие сутки 56 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 328 снарядов.