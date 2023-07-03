СЦКК: Донецк пять раз за час подвергся обстрелам со стороны ВС Украины

ВСУ пять раз за час обстреляли Донецк, выпустив по городу 30 снарядов из ствольной артиллерии.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как следует из сообщений в Telegram-канале ведомства, с 15:25 по 16:20 по Куйбышевскому, Петровскому, Киевскому и Кировскому районам города было выпущено всего 30 снарядов калибром 155 мм.

За данный период город обстреляли пять раз.

Ранее ведомство сообщило, что ВСУ за прошедшие сутки 56 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 328 снарядов.