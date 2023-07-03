ВСУ за сутки 56 раз обстреляли населённые пункты ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы пяти населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Озеряновке, Донецке, Макеевке и Еленовке.
Отмечается, что в результате обстрелов пострадали два человека в Никитовском районе Горловки.
Также сообщается о повреждении четырёх жилых домостроений и одного объекта гражданской инфраструктуры.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что мирная жительница получила ранение в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины.
Позже стало известно, что число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до двух.