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ВСУ за сутки 56 раз обстреляли населённые пункты ДНР

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Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 56 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 328 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«Под вражеским огнём оказались районы пяти населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Озеряновке, Донецке, Макеевке и Еленовке.

Отмечается, что в результате обстрелов пострадали два человека в Никитовском районе Горловки.

Также сообщается о повреждении четырёх жилых домостроений и одного объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что мирная жительница получила ранение в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины.

Позже стало известно, что число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до двух.

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