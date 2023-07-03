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ВСУ обстреляли предприятие и кафе в Васильевке Запорожской области

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Украинские военные обстреляли город Васильевку Запорожской области из артиллерии, обстреляны территория кафе и гражданское предприятие, сообщают оперативные службы региона.
ВСУ обстреляли предприятие и кафе в Васильевке Запорожской области
  • Gettyimages.ru

«Около 12:45 боевики террористического киевского режима произвели обстрел территории ООО «Олис» в Васильевке», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что здание цеха и прилегающая территория повреждены.

В результате происшествия никто не пострадал.

Также был нанесён удар по кафе «Чумацкий стан», информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 56 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 328 снарядов.

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