ВСУ обстреляли предприятие и кафе в Васильевке Запорожской области
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«Около 12:45 боевики террористического киевского режима произвели обстрел территории ООО «Олис» в Васильевке», — цитирует РИА Новости сообщение.
Отмечается, что здание цеха и прилегающая территория повреждены.
В результате происшествия никто не пострадал.
Также был нанесён удар по кафе «Чумацкий стан», информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 56 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 328 снарядов.