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Общежитие с инвалидами по слуху пострадало в Донецке из-за обстрела ВС Украины

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Общежитие с инвалидами по слуху пострадало в Киевском районе Донецка из-за обстрела ВСУ. Два человека получили ранения.
Общежитие с инвалидами по слуху пострадало в Донецке из-за обстрела ВС Украины
  • РИА Новости

Об этом очевидец происшествия Елена сообщила РИА Новости.

«Прилетел снаряд, повылетали стёкла, люди сидели раненые, увезли в больницу двоих человек. Здесь живут дети, инвалиды по слуху (глухонемые люди), которые даже ничего не успели понять, ничего не услышали», — сказала она.

По её словам, там абсолютно мирная территория, на которой нет никаких военных объектов.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что две пожилые женщины в Киевском районе Донецка получили ранения в результате обстрела украинских военных.

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