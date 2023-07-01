Общежитие с инвалидами по слуху пострадало в Донецке из-за обстрела ВС Украины
- РИА Новости
Об этом очевидец происшествия Елена сообщила РИА Новости.
«Прилетел снаряд, повылетали стёкла, люди сидели раненые, увезли в больницу двоих человек. Здесь живут дети, инвалиды по слуху (глухонемые люди), которые даже ничего не успели понять, ничего не услышали», — сказала она.
По её словам, там абсолютно мирная территория, на которой нет никаких военных объектов.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что две пожилые женщины в Киевском районе Донецка получили ранения в результате обстрела украинских военных.