Общежитие с инвалидами по слуху пострадало в Донецке из-за обстрела ВС Украины

Общежитие с инвалидами по слуху пострадало в Киевском районе Донецка из-за обстрела ВСУ. Два человека получили ранения.

Об этом очевидец происшествия Елена сообщила РИА Новости.

«Прилетел снаряд, повылетали стёкла, люди сидели раненые, увезли в больницу двоих человек. Здесь живут дети, инвалиды по слуху (глухонемые люди), которые даже ничего не успели понять, ничего не услышали», — сказала она.

По её словам, там абсолютно мирная территория, на которой нет никаких военных объектов.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что две пожилые женщины в Киевском районе Донецка получили ранения в результате обстрела украинских военных.