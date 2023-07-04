Итальянский генерал Фабио Мини заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому пора вернуться к своим обещаниям про Донбасс и Украину четырёхлетней давности.

Об этом сообщает Il Fatto Quotidiano.

Мини отметил, что западные страны не беспокоились о судьбе населения Украины, когда собственное правительство развязало там войну.

Также генерал припомнил Зеленскому слова, которые тот произнёс в 2019 году.

«Во-первых, прекращение конфликта в Донбассе; во-вторых, разговор с русскими; в-третьих, украинский нейтралитет», — сказал Мини.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США оказывают давление на Украину, чтобы Киев продолжал боевые действия.

Также член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал заявление Зеленского о том, что он не отказывается от планов вернуть Крым.