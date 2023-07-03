Депутат Белик: Зеленский выступает с нелепыми претензиями на часть российской территории
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Как пояснил Белик, Зеленский на фоне неудачного контрнаступления «кормит публику мифическими планами», делая воинственные заявления по поводу Крыма.
«Крым — неотъемлемая часть Российской Федерации, это истина, не требующая доказательств, а не предмет для обсуждения. Но тема Крыма так или иначе всплывает в заявлениях Зеленского, который выступает с нелепыми претензиями на часть российской территории, пытаясь доказать и своим западным хозяевам, и одурманенной украинской пропагандой аудитории, что у киевского режима есть потенциал для того, чтобы посягнуть на полуостров», — заключил он.
Ранее Зеленский заявил в интервью CNN, что не отказывается от планов вернуть Крым.
На вопрос, допускает ли Зеленский сценарий мирного урегулирования, который бы не предусматривал возвращения Киевом контроля над Крымом, он ответил: «В таком случае это не будет победой».
В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.