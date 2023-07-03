Депутат Белик: Зеленский выступает с нелепыми претензиями на часть российской территории

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не отказывается от планов вернуть Крым.

Как пояснил Белик, Зеленский на фоне неудачного контрнаступления «кормит публику мифическими планами», делая воинственные заявления по поводу Крыма.

«Крым — неотъемлемая часть Российской Федерации, это истина, не требующая доказательств, а не предмет для обсуждения. Но тема Крыма так или иначе всплывает в заявлениях Зеленского, который выступает с нелепыми претензиями на часть российской территории, пытаясь доказать и своим западным хозяевам, и одурманенной украинской пропагандой аудитории, что у киевского режима есть потенциал для того, чтобы посягнуть на полуостров», — заключил он.

Ранее Зеленский заявил в интервью CNN, что не отказывается от планов вернуть Крым.

На вопрос, допускает ли Зеленский сценарий мирного урегулирования, который бы не предусматривал возвращения Киевом контроля над Крымом, он ответил: «В таком случае это не будет победой».

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.