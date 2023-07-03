Зеленский не отказывается от планов вернуть Крым, несмотря на проблемы с наступлением

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что не отказывается от планов вернуть Крым.

«Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым остаётся оккупирован Россией, это значит одно — война ещё не окончена», — сказал он.

На вопрос, допускает ли Зеленский сценарий мирного урегулирования, который бы не предусматривал возвращения Киевом контроля над Крымом, он ответил: «В таком случае это не будет победой».

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.