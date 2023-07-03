Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Зеленский не отказывается от планов вернуть Крым, несмотря на проблемы с наступлением

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что не отказывается от планов вернуть Крым.
Зеленский не отказывается от планов вернуть Крым, несмотря на проблемы с наступлением
  • Gettyimages.ru

«Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым остаётся оккупирован Россией, это значит одно — война ещё не окончена», — сказал он.

На вопрос, допускает ли Зеленский сценарий мирного урегулирования, который бы не предусматривал возвращения Киевом контроля над Крымом, он ответил: «В таком случае это не будет победой».

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ. 

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить