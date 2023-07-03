Политолог Брутер: Макрон вообще не интересовался, как живут люди ниже среднего уровня

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал беспорядки во Франции.

«Макрон за свои шесть лет президентства... испортил даже ту часть социального диалога, которая была у предыдущей власти. Он вообще не интересовался тем, как живут люди ниже среднего уровня», — отметил Брутер.

Политолог считает, что французское общество «само по себе отвергает сложившуюся ситуацию».

«Тем, кто живёт хорошо, — Макрон очень выгоден, нужен и полезен. Но во французском и западном обществе далеко не все так живут. У нас привыкли повторять о том, что там все замечательно и хорошо живут и зарплаты в $10 тыс. Но так живут не все, далеко не все», — уточнил он.

Французская полиция ночью задержала 157 человек, участвовавших в протестах.

Мэр французского города Л'Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн заявил, что на его дом было совершено нападение, его жена и ребёнок получили ранения.