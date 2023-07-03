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Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения пригородов Франции

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Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения пригородов крупных городов Франции на фоне протестов.
Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения пригородов Франции
  • Gettyimages.ru

«Посольство рекомендует находящимся во Франции гражданам России воздерживаться от посещения неблагополучных районов и пригородов крупных городов, мест массового скопления людей, проявлять осторожность при выходе на улицу в темное время суток», — приводит сообщение дипмиссии ТАСС.

В посольстве подчеркнули напряжённость ситуации в стране несмотря на меры, принимаемые властями Франции для ликвидации беспорядков.

Французская полиция ночью задержала 157 человек, участвовавших в протестах.

Мэр французского города Л'Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн заявил, что на его дом было совершено нападение, его жена и ребёнок получили ранения.

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