Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения пригородов Франции

Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения пригородов крупных городов Франции на фоне протестов.

«Посольство рекомендует находящимся во Франции гражданам России воздерживаться от посещения неблагополучных районов и пригородов крупных городов, мест массового скопления людей, проявлять осторожность при выходе на улицу в темное время суток», — приводит сообщение дипмиссии ТАСС.

В посольстве подчеркнули напряжённость ситуации в стране несмотря на меры, принимаемые властями Франции для ликвидации беспорядков.

Французская полиция ночью задержала 157 человек, участвовавших в протестах.

Мэр французского города Л'Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн заявил, что на его дом было совершено нападение, его жена и ребёнок получили ранения.