Союз староверов: Папа Римский планирует создать площадку переговоров по Украине
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Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Папа Римский тестирует и обсуждает план о проведении переговоров на нейтральной территории, в Ватикане.
Понтифик представил эту идею с целью обсуждения различных аспектов международных отношений и гуманитарных проблем. Он подчеркнул важность участия представителей разных стран, чтобы обсуждение стало более конструктивным и результативным.
По мнению Папы, создание такой площадки позволит перейти от абстрактных разговоров к конкретным вопросам, связанным с мирным урегулированием.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл встречу с папским посланником кардиналом Маттео Дзуппи с целью обсуждения вопросов урегулирования ситуации на Украине.
В феврале Папа Римский Франциск попросил прощения у всех, кого он мог обидеть в России, а также предложил украинцам и русским простить друг друга и начать переговоры.