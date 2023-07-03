Союз староверов: Папа Римский планирует создать площадку переговоров по Украине

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сказал, что Папа Римский Франциск хотел бы создать дискуссионную площадку или совещательный орган в Ватикане для обсуждения украинского кризиса с участием России, Украины и других стран.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Папа Римский тестирует и обсуждает план о проведении переговоров на нейтральной территории, в Ватикане.

Понтифик представил эту идею с целью обсуждения различных аспектов международных отношений и гуманитарных проблем. Он подчеркнул важность участия представителей разных стран, чтобы обсуждение стало более конструктивным и результативным.

По мнению Папы, создание такой площадки позволит перейти от абстрактных разговоров к конкретным вопросам, связанным с мирным урегулированием.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл встречу с папским посланником кардиналом Маттео Дзуппи с целью обсуждения вопросов урегулирования ситуации на Украине.

В феврале Папа Римский Франциск попросил прощения у всех, кого он мог обидеть в России, а также предложил украинцам и русским простить друг друга и начать переговоры.