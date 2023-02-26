Всемирный союз староверов: Папа Римский попросил прощения у русских

Папа Римский Франциск попросил прощения у всех, кого он мог обидеть в России, а также предложил украинцам и русским простить друг друга и начать переговоры.

Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

«Папа... просит в этот день прощения у всех, кого когда-либо обидел, прежде всего — кого обидел в России», — цитирует его РИА Новости.

Севастьянов сообщил, что Папа Римский также предложил русским и украинцам простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что открыт для встреч с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине.

Также глава внешнеполитического ведомства Святого престола монсеньор Пол Ричард Галлахер заявил о желании Папы Римского Франциска встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.