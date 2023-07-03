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В Кремле анонсировали участие Путина в заседании Совета глав ШОС 4 июля

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Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав ШОС 4 июля в формате видеоконференции.
В Кремле анонсировали участие Путина в заседании Совета глав ШОС 4 июля
  • Gettyimages.ru

«Путин примет участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое проводится под председательством Республики Индии в формате видеоконференции», — сообщили в Кремле.

В рамках заседания участники подведут итоги деятельности организации и определят направления дальнейшего развития сотрудничества в рамках ШОС.

По итогам мероприятия запланировано подписание Нью-Делийской декларации и прочих документов.

Нижняя палата белорусского парламента ранее приняла законопроект о присоединении республики к международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия рассчитывает в ближайшее время включиться в работу ШОС в новом статусе.

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