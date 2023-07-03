МВД: Польша разместит на границе с Белоруссией дополнительно 500 полицейских

Польша разместит на границе с Белоруссией дополнительно 500 полицейских.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Блажей Побожи.

«К 5 тыс. пограничников и 2 тыс. солдат присоединяются 500 полицейских из отделов борьбы с терроризмом и профилактики», — цитирует его РИА Новости.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша обратилась к НАТО с просьбой разместить на своей территории американское ядерное оружие в качестве ответа на российское тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

Военный эксперт, политолог Иван Коновалов в беседе с RT рассказал, что польские власти готовы пойти на всё, лишь бы сделать пакость России.