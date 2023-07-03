FT: ЕС рассматривает подключение «дочки» Россельхозбанка к SWIFT для платежей по зерну

ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платёжной системе SWIFT, для расчётов по операциям, связанным с экспортом зерна, с целью сохранения зерновой сделки.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

«План, который был предложен Москвой... позволит Россельхозбанку создать дочернюю компанию для обработки платежей, связанных с экспортом зерна», — говорится в сообщении.

Уточняется, что организации будет разрешено использовать систему SWIFT.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что в Москве не поменялась негативная оценка исполнения меморандума ООН о поставках российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

Также он сообщил, что Украина выдвигает различного рода требования для реализации зерновой сделки и тем самым уже завела ситуацию в тупик.