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FT: ЕС рассматривает подключение «дочки» Россельхозбанка к SWIFT для платежей по зерну

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ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платёжной системе SWIFT, для расчётов по операциям, связанным с экспортом зерна, с целью сохранения зерновой сделки.
FT: ЕС рассматривает подключение «дочки» Россельхозбанка к SWIFT для платежей по зерну
  • © AP Photo / Efrem Lukatsky

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

«План, который был предложен Москвой... позволит Россельхозбанку создать дочернюю компанию для обработки платежей, связанных с экспортом зерна», — говорится в сообщении.

Уточняется, что организации будет разрешено использовать систему SWIFT.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что в Москве не поменялась негативная оценка исполнения меморандума ООН о поставках российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

Также он сообщил, что Украина выдвигает различного рода требования для реализации зерновой сделки и тем самым уже завела ситуацию в тупик.

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