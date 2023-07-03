FT: ЕС рассматривает подключение «дочки» Россельхозбанка к SWIFT для платежей по зерну
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Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
«План, который был предложен Москвой... позволит Россельхозбанку создать дочернюю компанию для обработки платежей, связанных с экспортом зерна», — говорится в сообщении.
Уточняется, что организации будет разрешено использовать систему SWIFT.
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что в Москве не поменялась негативная оценка исполнения меморандума ООН о поставках российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.
Также он сообщил, что Украина выдвигает различного рода требования для реализации зерновой сделки и тем самым уже завела ситуацию в тупик.