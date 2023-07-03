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Бывший разведчик США Риттер: Россия действует объективно, а Украина спешит и проигрывает

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Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что действия России в конфликте объективны, тогда как Украина допускает ошибки.

Об этом он написал в Twitter.

По словам экс-разведчика, Россия начала СВО, пытаясь заставить Украину «прийти к урегулированию путём переговоров».

«Это прекратилось первого апреля 2022 года. С тех пор Россия руководствуется объективностью», — сказал Риттер.

При этом он отметил, что сегодня Москва «контролирует поле боя».

Ранее Риттер заявил, что Россия одержит победу, потому что для неё это борьба не на жизнь, а на смерть.

Также, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский знает, что западное оружие никак не поможет ВСУ.

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