Бывший разведчик США Риттер: Россия действует объективно, а Украина спешит и проигрывает
Об этом он написал в Twitter.
По словам экс-разведчика, Россия начала СВО, пытаясь заставить Украину «прийти к урегулированию путём переговоров».
«Это прекратилось первого апреля 2022 года. С тех пор Россия руководствуется объективностью», — сказал Риттер.
При этом он отметил, что сегодня Москва «контролирует поле боя».
Ранее Риттер заявил, что Россия одержит победу, потому что для неё это борьба не на жизнь, а на смерть.
Также, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский знает, что западное оружие никак не поможет ВСУ.