Бывший разведчик США Риттер: Россия действует объективно, а Украина спешит и проигрывает

Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что действия России в конфликте объективны, тогда как Украина допускает ошибки.

Об этом он написал в Twitter.

По словам экс-разведчика, Россия начала СВО, пытаясь заставить Украину «прийти к урегулированию путём переговоров».

«Это прекратилось первого апреля 2022 года. С тех пор Россия руководствуется объективностью», — сказал Риттер.

При этом он отметил, что сегодня Москва «контролирует поле боя».

Ранее Риттер заявил, что Россия одержит победу, потому что для неё это борьба не на жизнь, а на смерть.

Также, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский знает, что западное оружие никак не поможет ВСУ.