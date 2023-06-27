Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия победит, так как у неё нет другого выхода

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Россия одержит победу, потому что для неё это борьба не на жизнь, а на смерть.

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

По его словам, Россия не может потерпеть поражение, иначе она «исчезнет».

«Для России это борьба не на жизнь, а на смерть в буквальном смысле», — подчеркнул Риттер.

Он также отметил, что россиян невозможно превзойти, так как они «готовы платить любую цену за сохранение своей нации».

При этом Запад, по мнению экс-разведчика, «вряд ли хоть что-нибудь» готов платить за «причинение этой боли России».