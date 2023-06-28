Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленский знает, что западное оружие никак не поможет ВСУ
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Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал в интервью журналисту Ричарду Медхерсту на его YouTube-канале.
«Зеленский знает, что уже слишком поздно и западное вооружение не изменит исход на поле боя. Он надеется на прямое вмешательство НАТО», — сказал Риттер.
Россия запросила на 29 июня заседание Совбеза ООН по проблеме поставок вооружений киевскому режиму. Как ожидается, заседание начнётся в 22:00 мск.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что саммит альянса в Вильнюсе обеспечит Украине многолетнюю программу военных поставок.