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Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленский знает, что западное оружие никак не поможет ВСУ

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Бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский знает, что поставленное Западом вооружение никак не поможет ВСУ в конфликте с Россией.
Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленский знает, что западное оружие никак не поможет ВСУ
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Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал в интервью журналисту Ричарду Медхерсту на его YouTube-канале.

«Зеленский знает, что уже слишком поздно и западное вооружение не изменит исход на поле боя. Он надеется на прямое вмешательство НАТО», — сказал Риттер.

Россия запросила на 29 июня заседание Совбеза ООН по проблеме поставок вооружений киевскому режиму. Как ожидается, заседание начнётся в 22:00 мск.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что саммит альянса в Вильнюсе обеспечит Украине многолетнюю программу военных поставок.

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