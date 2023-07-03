Посла США заметили подающей знаки Кремлю из резиденции британского посла
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что житель Москвы проезжал по Кремлёвской набережной и сделал фотоснимки находящейся на балконе резиденции посла Великобритании посла США в России Линн Трейси.
«Линн Трейси, как мне показалось,... периодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля», — рассказал мужчина.
Со стороны Кремля никаких ответных сигналов не поступало.
В середине июня посол России в США Анатолий Антонов провёл в Вашингтоне встречу с Линн Трейси, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.