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Посла США заметили подающей знаки Кремлю из резиденции британского посла

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Посла США в России Линн Трейси подавала в сторону Кремля какие-то знаки на балконе дома посла Великобритании в Москве.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что житель Москвы проезжал по Кремлёвской набережной и сделал фотоснимки находящейся на балконе резиденции посла Великобритании посла США в России Линн Трейси.

«Линн Трейси, как мне показалось,... периодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля», — рассказал мужчина.

Со стороны Кремля никаких ответных сигналов не поступало.

В середине июня посол России в США Анатолий Антонов провёл в Вашингтоне встречу с Линн Трейси, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

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