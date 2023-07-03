Посла США заметили подающей знаки Кремлю из резиденции британского посла

Посла США в России Линн Трейси подавала в сторону Кремля какие-то знаки на балконе дома посла Великобритании в Москве.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что житель Москвы проезжал по Кремлёвской набережной и сделал фотоснимки находящейся на балконе резиденции посла Великобритании посла США в России Линн Трейси.

«Линн Трейси, как мне показалось,... периодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля», — рассказал мужчина.

Со стороны Кремля никаких ответных сигналов не поступало.

В середине июня посол России в США Анатолий Антонов провёл в Вашингтоне встречу с Линн Трейси, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.