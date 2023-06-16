Посол Антонов встретился в Вашингтоне с американским послом Трейси

Посол России в США Анатолий Антонов провёл в Вашингтоне встречу с американским послом Линн Трейси, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.