Посол Антонов встретился в Вашингтоне с американским послом Трейси
Посол России в США Анатолий Антонов провёл в Вашингтоне встречу с американским послом Линн Трейси, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
Об этом сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что контакты России и США ведутся сейчас на дипломатическом уровне и носят нерегулярный характер.
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