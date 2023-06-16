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Посол Антонов встретился в Вашингтоне с американским послом Трейси

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Посол России в США Анатолий Антонов провёл в Вашингтоне встречу с американским послом Линн Трейси, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Об этом сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что контакты России и США ведутся сейчас на дипломатическом уровне и носят нерегулярный характер.

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