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Министр финансов США посетит Китай 6–9 июля

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Министр финансов США Джанет Йеллен посетит Пекин с 6 по 9 июля для встречи с высокопоставленными китайскими чиновниками.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на американское финансовое ведомство.

«В Пекине министр Йеллен обсудит с чиновниками КНР, как важно для наших стран... ответственно подходить к своим отношениям», — говорится в заявлении.

Кроме того, в Минфине США отметили, что обеим сторонам важно прямо контактировать в областях, «вызывающих беспокойство».

Ранее глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что США хотят мирно сосуществовать с Китаем и извлекать выгоду из общих интересов.

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