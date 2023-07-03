Министр финансов США посетит Китай 6–9 июля
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на американское финансовое ведомство.
«В Пекине министр Йеллен обсудит с чиновниками КНР, как важно для наших стран... ответственно подходить к своим отношениям», — говорится в заявлении.
Кроме того, в Минфине США отметили, что обеим сторонам важно прямо контактировать в областях, «вызывающих беспокойство».
Ранее глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что США хотят мирно сосуществовать с Китаем и извлекать выгоду из общих интересов.