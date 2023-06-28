Блинкен: США хотят мирно сосуществовать с Китаем и извлекать выгоду из общих интересов

Соединённые Штаты хотят мирно сосуществовать с Китаем и извлекать взаимную выгоду из общих интересов, заявил глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен.

«Конечная цель — быть там, где мы мирно и продуктивно сосуществуем. Потому что в конечном счёте Китай никуда не денется, мы никуда не денемся», — заявил Блинкен, рассуждая о целях американской политики в отношении КНР, его слова приводит РИА Новости.

Блинкен отметил, что Вашингтон намерен откровенно и прямо подходить к решению существующих различий с Пекином.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединённые Штаты рассчитывают, что смогут сохранить каналы связи с Китаем открытыми.