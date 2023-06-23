Кирби: США рассчитывают сохранить каналы связи с КНР открытыми

Соединённые Штаты рассчитывают, что смогут сохранить каналы связи с Китаем открытыми.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы хотим быть уверены, что мы можем сохранить линии связи (с КНР. — RT) открытыми», — цитирует его ТАСС.

Кирби отметил, что Вашингтон нацелен на продвижение американо-китайских отношений.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты рассчитывают на двусторонние обмены делегациями с Китаем и стабилизацию отношений между Вашингтоном и Пекином.