Les Echos: дедолларизацию не остановить из-за намерения стран БРИКС создать единую валюту
Об этом пишет издание Les Echos.
Баржелес отметила, что на страны БРИКС приходится более 40% населения мира и почти четверть мирового ВВП.
«Достаточно, чтобы иметь денежные амбиции, которые направлены на защиту многополярного мира, в котором не будут доминировать США», — сказала журналист.
По её словам, в БРИКС изучаются и другие пути для уменьшения зависимости от доллара. Один из примеров она назвала увеличение объёмов торговли в местных валютах.
Ранее в России обсудили прототип системы международных платежей для стран БРИКС.
Также сообщалось, что Бразилия намерена поднять вопрос о дедолларизации на саммите БРИКС.