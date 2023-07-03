Les Echos: дедолларизацию не остановить из-за намерения стран БРИКС создать единую валюту

Французский обозреватель Клер Баржелес заявила, что страны БРИКС ускорят дедолларизацию, если создадут единую валюту.

Об этом пишет издание Les Echos.

Баржелес отметила, что на страны БРИКС приходится более 40% населения мира и почти четверть мирового ВВП.

«Достаточно, чтобы иметь денежные амбиции, которые направлены на защиту многополярного мира, в котором не будут доминировать США», — сказала журналист.

По её словам, в БРИКС изучаются и другие пути для уменьшения зависимости от доллара. Один из примеров она назвала увеличение объёмов торговли в местных валютах.

Ранее в России обсудили прототип системы международных платежей для стран БРИКС.

Также сообщалось, что Бразилия намерена поднять вопрос о дедолларизации на саммите БРИКС.