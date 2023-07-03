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Les Echos: дедолларизацию не остановить из-за намерения стран БРИКС создать единую валюту

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Французский обозреватель Клер Баржелес заявила, что страны БРИКС ускорят дедолларизацию, если создадут единую валюту.

Об этом пишет издание Les Echos

Баржелес отметила, что на страны БРИКС приходится более 40% населения мира и почти четверть мирового ВВП.

«Достаточно, чтобы иметь денежные амбиции, которые направлены на защиту многополярного мира, в котором не будут доминировать США», — сказала журналист.

По её словам, в БРИКС изучаются и другие пути для уменьшения зависимости от доллара. Один из примеров она назвала увеличение объёмов торговли в местных валютах. 

Ранее в России обсудили прототип системы международных платежей для стран БРИКС.

Также сообщалось, что Бразилия намерена поднять вопрос о дедолларизации на саммите БРИКС.

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