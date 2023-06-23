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В России обсудили прототип системы международных платежей для стран БРИКС

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Замдиректора НИИ «Инновационные финансовые инструменты и технологии» РЭУ имени Г.В. Плеханова Михаил Минченков рассказал о преимуществах разработки университета — двухконтурной финансовой системе, которая сможет защитить экономику страны от негативных внешних влияний.

Прототип системы обсудили на круглом столе в пресс-центре «Парламентской газеты».

В основе новой системы лежат два индекса: мультивалютного значения ценовой устойчивости и мультитоварный — так называемое расчётное золото. Новое средство международных платежей позволит расплачиваться в национальных валютах государств, пожелавших присоединиться к новой системе альтернативных расчётов.

По словам Минченкова, помимо прочего, система поможет сформировать доступные длинные дешёвые деньги для реализации крупных проектов в России, национальная валюта станет устойчивой и не подверженной спекулятивным колебаниям.

«Рубль станет полновесным, привязавшись к объёму тех ресурсов, которые находятся в обеспечении инвестиционного контура. Это означает, что те зарплаты, которые мы получаем, станут более полновесными, а рублёвые сбережения не будут обесцениваться», — подчеркнул Минченков.

В результате реальный сектор получит длинные инвестиции, подчеркнул эксперт.

Ранее политолог, экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФАН выразил мнение, что цифровой валютный мир абсолютно неизбежен.

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