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Шольц заявил, что Украина во времена СССР была «самостоятельным государством»

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Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что Украина во времена СССР была «самостоятельным государством», а Крым — её частью.
Шольц заявил, что Украина во времена СССР была «самостоятельным государством»
  • AP
  • © Markus Schreiber

Об этом политик сказал в интервью телеканалу ARD.

«Уже во времена Советского Союза Украина была самостоятельным государством с членством в ООН», — цитирует его РИА Новости.

В то время, добавил канцлер, Крым был частью УССР.

По мнению Шольца, Россия, а не Украина первая «покинула» СССР.

20 июня рабочая группа в парламенте Крыма пришла к выводу, что ни одного основания для передачи полуострова из РСФСР в состав УССР в 1954 году не было.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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