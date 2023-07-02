Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что Украина во времена СССР была «самостоятельным государством», а Крым — её частью.

Об этом политик сказал в интервью телеканалу ARD.

«Уже во времена Советского Союза Украина была самостоятельным государством с членством в ООН», — цитирует его РИА Новости.

В то время, добавил канцлер, Крым был частью УССР.

По мнению Шольца, Россия, а не Украина первая «покинула» СССР.

20 июня рабочая группа в парламенте Крыма пришла к выводу, что ни одного основания для передачи полуострова из РСФСР в состав УССР в 1954 году не было.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.