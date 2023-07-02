МИД: Вена после 24 июня приняла меры по защите российских и украинских учреждений

После попытки мятежа в России правительство Австрии приняло ряд мер для защиты представительств Украины и России в стране.

Об этом сообщил глава МИД Австрии Александр Шалленберг в интервью ORF.

«Мы приняли ряд мер, чтобы защитить украинские и российские представительства здесь в Австрии», — сказал он.

По его словам, при таких событиях, как попытка мятежа в другом крупном государстве, в интересах принимающей стороны обеспечить безопасность в Австрии.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости обеспечить суверенитет и независимость страны, а также безопасность граждан.

25 июня госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что члены американской администрации контактировали с российскими коллегами по вопросу обеспечения безопасности находящихся в стране американских граждан.