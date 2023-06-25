Блинкен: США и Россия контактировали в последние дни по безопасности американских граждан
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Об этом пишет РИА Новости.
«Лично я — нет, однако другие члены администрации контактировали со своими российскими коллегами», — сказал он.
Блинкен заявил, что хотел убедиться, что российская сторона «осознаёт свои обязательства» в части обеспечения безопасности граждан и сотрудников США, находящихся в стране.
По его словам, президент США Джо Байден не предпринимал попыток связаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.