Блинкен: США и Россия контактировали в последние дни по безопасности американских граждан

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен в эфире ABC сообщил, что не связывался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на фоне ситуации вокруг ЧВК «Вагнер». При этом другие члены американской администрации контактировали с российскими коллегами по вопросу обеспечения безопасности находящихся в стране американских граждан.

Об этом пишет РИА Новости.

«Лично я — нет, однако другие члены администрации контактировали со своими российскими коллегами», — сказал он.

Блинкен заявил, что хотел убедиться, что российская сторона «осознаёт свои обязательства» в части обеспечения безопасности граждан и сотрудников США, находящихся в стране.

По его словам, президент США Джо Байден не предпринимал попыток связаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.