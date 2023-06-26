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Мишустин заявил о необходимости обеспечить суверенитет и независимость России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости обеспечить суверенитет и независимость страны, а также безопасность граждан.
Мишустин заявил о необходимости обеспечить суверенитет и независимость России
  • РИА Новости

«Главное — обеспечить суверенитет и независимость нашей страны, безопасность и благополучие граждан», — приводит РИА Новости его слова на совещании с вице-премьерами.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с попыткой вооружённого мятежа не повлияет на ход специальной военной операции.

По его словам, российские бойцы на передней линии проявляют героизм и весьма эффективно отражают контрнаступление ВСУ.

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