Мишустин заявил о необходимости обеспечить суверенитет и независимость России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости обеспечить суверенитет и независимость страны, а также безопасность граждан.

«Главное — обеспечить суверенитет и независимость нашей страны, безопасность и благополучие граждан», — приводит РИА Новости его слова на совещании с вице-премьерами.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с попыткой вооружённого мятежа не повлияет на ход специальной военной операции.

По его словам, российские бойцы на передней линии проявляют героизм и весьма эффективно отражают контрнаступление ВСУ.