В МВД Польши приняли решение направить 500 полицейских на границу с Белоруссией

Польские власти приняли решение направить 500 полицейских на границу с Белоруссией. Об этом сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

«В связи с напряжённой ситуацией на границе с Белоруссией я принял решение об усилении наших сил группой из 500 сотрудников полиции», — написал он в Twitter.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша обратилась к НАТО с просьбой разместить на своей территории американское ядерное оружие в качестве ответа на российское тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

Военный эксперт, политолог Иван Коновалов в беседе с RT рассказал, что польские власти готовы пойти на всё, лишь бы сделать пакость России.