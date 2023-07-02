Washington Times: Байден нарушил Конституцию США, отправив солдат воевать против России

Американский обозреватель Эндрю Наполитано заявил, что президент США Джо Байден нарушил Конституцию, отправив технику и солдат Украине для борьбы с Россией.

Об этом пишет The Washington Times.

Наполитано отметил, что, согласно Конституции, конгресс США не имеет права объявлять войну России. По его словам, с военной точки зрения на это нет никаких оснований.

Он подчеркнул, что точное число американских солдат, находящихся на Украине, неизвестно, поскольку «они не носят форму и их местоположение засекречено».

При этом Наполитано уверен, что американские военные участвуют в боевых действиях, так как обслуживания и эксплуатация большей части техники, которую Вашингтон поставил ВСУ, требует знаний и навыков, которые есть у американских специалистов.

«Мы передали Конституцию на хранение в руки бесчестных, продажных политиканов, которые её игнорируют», — заявил обозреватель.

Он также заявил, что следствием этого стала гибель множества невинных людей.

Ранее экс-конгрессвумен Тулси Габбард выразила мнение, что политика администрации американского лидера Джо Байдена приблизила мир к ядерной войне.

Также конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала запретить финансирование Киева до завершения конфликта.