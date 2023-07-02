Washington Times: Байден нарушил Конституцию США, отправив солдат воевать против России
Об этом пишет The Washington Times.
Наполитано отметил, что, согласно Конституции, конгресс США не имеет права объявлять войну России. По его словам, с военной точки зрения на это нет никаких оснований.
Он подчеркнул, что точное число американских солдат, находящихся на Украине, неизвестно, поскольку «они не носят форму и их местоположение засекречено».
При этом Наполитано уверен, что американские военные участвуют в боевых действиях, так как обслуживания и эксплуатация большей части техники, которую Вашингтон поставил ВСУ, требует знаний и навыков, которые есть у американских специалистов.
«Мы передали Конституцию на хранение в руки бесчестных, продажных политиканов, которые её игнорируют», — заявил обозреватель.
Он также заявил, что следствием этого стала гибель множества невинных людей.
Ранее экс-конгрессвумен Тулси Габбард выразила мнение, что политика администрации американского лидера Джо Байдена приблизила мир к ядерной войне.
Также конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала запретить финансирование Киева до завершения конфликта.