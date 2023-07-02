Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Washington Times: Байден нарушил Конституцию США, отправив солдат воевать против России

Короткая ссылка
Американский обозреватель Эндрю Наполитано заявил, что президент США Джо Байден нарушил Конституцию, отправив технику и солдат Украине для борьбы с Россией.

Об этом пишет The Washington Times.

Наполитано отметил, что, согласно Конституции, конгресс США не имеет права объявлять войну России. По его словам, с военной точки зрения на это нет никаких оснований. 

Он подчеркнул, что точное число американских солдат, находящихся на Украине, неизвестно, поскольку «они не носят форму и их местоположение засекречено».

При этом Наполитано уверен, что американские военные участвуют в боевых действиях, так как обслуживания и эксплуатация большей части техники, которую Вашингтон поставил ВСУ, требует знаний и навыков, которые есть у американских специалистов.

«Мы передали Конституцию на хранение в руки бесчестных, продажных политиканов, которые её игнорируют», — заявил обозреватель.

Он также заявил, что следствием этого стала гибель множества невинных людей.

Ранее экс-конгрессвумен Тулси Габбард выразила мнение, что политика администрации американского лидера Джо Байдена приблизила мир к ядерной войне.

Также конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала запретить финансирование Киева до завершения конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить