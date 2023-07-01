Экс-конгрессвумен Габбард обвинила Байдена в приближении ядерной войны с Россией

Экс-конгрессвумен Тулси Габбард выразила в Twitter мнение, что политика администрации американского лидера Джо Байдена приблизила мир к ядерной войне.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы всё чаще слышим разговоры о том, что НАТО хочет ввести войска на Украину, что лишь увеличит вероятность прямой конфронтации между странами альянса и Россией — государством с самым большим ядерным потенциалом в мире», — отметила она.

По словам Габбард, Байден и администрация США, выступая на телевидении, говорят о ядерной войне так, словно это «очередной локальный конфликт».

29 июня постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что действия Запада по поддержке Украины провоцируют прямое столкновение ядерных держав.