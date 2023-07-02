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Bloomberg: отток инвестиций из европейских фондов достиг $27 млрд с начала года

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Европейские фонды потеряли около $27 млрд за 2023 год, так как инвесторы всё чаще пересматривают свои планы в пользу американских фондов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Стабильный отток инвестиций наблюдается уже 16-ю неделю подряд», — говорится в публикации.

Отмечается, что только за последние семь дней из европейских фондов вывели $4,6 млрд.

По мнению экономистов, экономика США кажется инвесторам более крепкой на фоне опасений снижения глобального экономического роста.

Ранее экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев выразил мнение, что экономике Европы грозит стагнация из-за высокой насыщенности внутреннего рынка.

Также научный сотрудник Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань призвал Европу, которая хвастается своей якобы экономической устойчивостью, снять розовые очки.

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