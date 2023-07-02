Bloomberg: отток инвестиций из европейских фондов достиг $27 млрд с начала года
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Стабильный отток инвестиций наблюдается уже 16-ю неделю подряд», — говорится в публикации.
Отмечается, что только за последние семь дней из европейских фондов вывели $4,6 млрд.
По мнению экономистов, экономика США кажется инвесторам более крепкой на фоне опасений снижения глобального экономического роста.
Ранее экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев выразил мнение, что экономике Европы грозит стагнация из-за высокой насыщенности внутреннего рынка.
Также научный сотрудник Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань призвал Европу, которая хвастается своей якобы экономической устойчивостью, снять розовые очки.