Bloomberg: отток инвестиций из европейских фондов достиг $27 млрд с начала года

Европейские фонды потеряли около $27 млрд за 2023 год, так как инвесторы всё чаще пересматривают свои планы в пользу американских фондов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Стабильный отток инвестиций наблюдается уже 16-ю неделю подряд», — говорится в публикации. Отмечается, что только за последние семь дней из европейских фондов вывели $4,6 млрд. По мнению экономистов, экономика США кажется инвесторам более крепкой на фоне опасений снижения глобального экономического роста. Ранее экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев выразил мнение, что экономике Европы грозит стагнация из-за высокой насыщенности внутреннего рынка. Также научный сотрудник Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань призвал Европу, которая хвастается своей якобы экономической устойчивостью, снять розовые очки.