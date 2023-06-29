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Экономист Беляев: экономике Европы грозит стагнация

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Экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев выразил мнение, что экономике Европы грозит стагнация из-за высокой насыщенности внутреннего рынка.
Экономист Беляев: экономике Европы грозит стагнация
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Самый большой риск у Европы связан с тем, что со своей внутренней экономикой она натолкнулась на пределы своего расширения и развития. Рынок сверхнасыщенный, и у Европы уже нет сфер, куда бы она могла развиваться и расширяться. Именно поэтому европейцы так активно двигаются в зелёные технологии», — заявил эксперт в беседе с URA.RU.

По его словам, Европе некуда развиваться, что приведёт к снижению темпов роста, а дальше возможны социально-экономические кризисы.

«Им надо прилагать все усилия для того, чтобы этот сценарий не реализовался, и преодолеть внутреннюю замкнутость», — отметил Беляев.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований, экономист Василий Колташов в беседе с НСН прокомментировал экономическую ситуацию в США.

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