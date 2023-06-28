Аналитик Дун: хвастающейся экономической устойчивостью Европе надо снять розовые очки

Научный сотрудник Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань призвал Европу, которая хвастается своей якобы экономической устойчивостью, снять розовые очки.

Соответствующий призыв он опубликовал в статье для издания «Хуаньцю шибао».

Как отметил Ифань, в Европе хвастаются , что «устойчивость европейской экономики превзошла самые смелые ожидания», говоря о том, что регион смог выжить без России и крупные страны не скатились в рецессию.

Однако, по его словам, эти заявления основаны лишь на показателях южных стран региона, в частности Португалии, Италии, Греции и Испании, которым в реальности далеко до финансовой стабильности. Данные страны, как отмечается в статье, по итогам I квартала 2023 года действительно показывают хороший рост — в годовом исчислении на уровне от 1,9 до 4,2% ВВП, что намного превышает средний показатель по ЕС и еврозоне — 1%.

Вместе с этим специалист считает, что темпы экономического роста стран Южной Европы превзошли показатели Германии или некоторых стран Западной Европы в основном потому, что они более резко упали во время пандемии коронавируса и теперь имеют более сильный «эффект отскока». В то же время с прошлого года стоимость продукции в сфере услуг ЕС выросла сильнее, чем в обрабатывающей промышленности, что также принесло относительную пользу странам Южной Европы, где на долю сферы услуг приходится более высокая доля экономики.

При этом в четырёх странах безработица в апреле 2023 года составляла от 6,8 до 12,7%, что выше, чем в той же Германии (6%), а с точки зрения государственного долга Греция и Италия являются лидерами ЕС. К тому же в этих странах и дальше будут расти государственные расходы в качестве ответа на инфляцию.

«Поэтому, когда европейское и международное общественное мнение сталкивается с утверждением, что у Южной Европы всё прекрасно, я боюсь, им следует снять розовые очки, чтобы исследовать суть, задуматься о первопричинах нынешнего европейского кризиса и слабого восстановления международной экономики, о том, как внести рациональные и объективные коррективы в политику, чтобы выбраться из рецессии», — отметил он.

Ранее в МВФ заявили, что еврозона нуждается в амбициозных действиях для увеличения роста экономики.