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Аналитик Дун: хвастающейся экономической устойчивостью Европе надо снять розовые очки

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Научный сотрудник Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань призвал Европу, которая хвастается своей якобы экономической устойчивостью, снять розовые очки.
Аналитик Дун: хвастающейся экономической устойчивостью Европе надо снять розовые очки
  • Gettyimages.ru

Соответствующий призыв он опубликовал в статье для издания «Хуаньцю шибао».

Как отметил Ифань, в Европе хвастаются , что «устойчивость европейской экономики превзошла самые смелые ожидания», говоря о том, что регион смог выжить без России и крупные страны не скатились в рецессию. 

Однако, по его словам, эти заявления основаны лишь на показателях южных стран региона, в частности Португалии, Италии, Греции и Испании, которым в реальности далеко до финансовой стабильности. Данные страны, как отмечается в статье, по итогам I квартала 2023 года действительно показывают хороший рост — в годовом исчислении на уровне от 1,9 до 4,2% ВВП, что намного превышает средний показатель по ЕС и еврозоне — 1%.

Вместе с этим специалист считает, что темпы экономического роста стран Южной Европы превзошли показатели Германии или некоторых стран Западной Европы в основном потому, что они более резко упали во время пандемии коронавируса и теперь имеют более сильный «эффект отскока». В то же время с прошлого года стоимость продукции в сфере услуг ЕС выросла сильнее, чем в обрабатывающей промышленности, что также принесло относительную пользу странам Южной Европы, где на долю сферы услуг приходится более высокая доля экономики.

При этом в четырёх странах безработица в апреле 2023 года составляла от 6,8 до 12,7%, что выше, чем в той же Германии (6%), а с точки зрения государственного долга Греция и Италия являются лидерами ЕС. К тому же в этих странах и дальше будут расти государственные расходы в качестве ответа на инфляцию.

«Поэтому, когда европейское и международное общественное мнение сталкивается с утверждением, что у Южной Европы всё прекрасно, я боюсь, им следует снять розовые очки, чтобы исследовать суть, задуматься о первопричинах нынешнего европейского кризиса и слабого восстановления международной экономики, о том, как внести рациональные и объективные коррективы в политику, чтобы выбраться из рецессии», — отметил он.

Ранее в МВФ заявили, что еврозона нуждается в амбициозных действиях для увеличения роста экономики.

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