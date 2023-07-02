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Советник министра обороны Сак: Украине не хватает западного оружия для борьбы с БПЛА

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Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киеву не хватает оружия от западных союзников для того, чтобы справляться с российскими беспилотниками «Ланцет».

Об этом он рассказал в интервью газете Telegraph.

«Русские начали вкладывать больше в производство этих беспилотников», — сказал Сак. 

При этом он добавил, что ВСУ беспокоит всё, что «способно повредить» их оборудование или «представляет опасность» для войск.

Ранее эксперт Питер Сучиу в статье для издания 19FortyFive заявил, что беспилотник «Ланцет» позволяет российским войскам успешно отражать атаки ВСУ.

Также сообщалось, что войска России уничтожили «Ланцетом» на Южно-Донецком направлении вражескую самоходку Krab.

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