Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киеву не хватает оружия от западных союзников для того, чтобы справляться с российскими беспилотниками «Ланцет».

Об этом он рассказал в интервью газете Telegraph.

«Русские начали вкладывать больше в производство этих беспилотников», — сказал Сак.

При этом он добавил, что ВСУ беспокоит всё, что «способно повредить» их оборудование или «представляет опасность» для войск.

Ранее эксперт Питер Сучиу в статье для издания 19FortyFive заявил, что беспилотник «Ланцет» позволяет российским войскам успешно отражать атаки ВСУ.

Также сообщалось, что войска России уничтожили «Ланцетом» на Южно-Донецком направлении вражескую самоходку Krab.