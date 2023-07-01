Белый дом: премьер Швеции обсудит в США вступление в НАТО и ситуацию на Украине
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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Президент Байден и премьер-министр Кристерссон обсудят укрепление нашего сотрудничества в сфере безопасности и вновь выразят уверенность в том, что Швеция должна вступить в НАТО как можно скорее», — сообщила она, заявление Жан-Пьер приводится на сайте Белого дома.
Стороны также обсудят помощь Киеву и «более тесную координацию по вопросам, связанным с Китаем».
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что гарантии присоединения Швеции к НАТО на июльском саммите в Вильнюсе отсутствуют.