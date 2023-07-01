Белый дом: премьер Швеции обсудит в США вступление в НАТО и ситуацию на Украине

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон посетит США 5 июля и обсудит с президентом США Джо Байденом вступление Стокгольма в Североатлантический альянс и конфликт на Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент Байден и премьер-министр Кристерссон обсудят укрепление нашего сотрудничества в сфере безопасности и вновь выразят уверенность в том, что Швеция должна вступить в НАТО как можно скорее», — сообщила она, заявление Жан-Пьер приводится на сайте Белого дома.

Стороны также обсудят помощь Киеву и «более тесную координацию по вопросам, связанным с Китаем».

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что гарантии присоединения Швеции к НАТО на июльском саммите в Вильнюсе отсутствуют.