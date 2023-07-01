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Медведев заявил, что потраченные на оружие для Киева деньги могли бы пригодиться французам

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Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, заявившему, что он за Украину, перейти на сторону Франции.
Медведев заявил, что потраченные на оружие для Киева деньги могли бы пригодиться французам
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Макрон неоднократно говорил, что он на стороне Украины. Возможно, пора прекратить этот словесный понос и встать на сторону Франции», — написал он в Twitter.

По словам Медведева, средства, которые были потрачены «впустую на оружие для банды наркомана Владимира Зеленского», могли бы пригодиться простым французам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уровень помощи западных партнёров Киеву недостаточен.

26 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил против поставок оружия Украине.

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