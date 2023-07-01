Деловой совет: Оман может стать окном для транзита российских товаров на Ближний Восток

Оман может стать окном для транзита российских товаров в страны Ближнего Востока и в Юго-Восточную Азию, заявил исполнительный директор Российско-оманского делового совета при ТПП России Владимир Дергачёв.

«Целесообразно позиционировать Оман в более широком плане: как окно в ближневосточный регион и в страны ЮВА», — приводит РИА Новости ответ Дергачёва на вопрос, может ли Оман стать перевалочным пунктом или хабом для российской нефти.

Он отметил, что Оман расположен «буквально напротив» Ирана, и данный фактор имеет немалое значение в контексте развития транспортного коридора Север — Юг.

Ранее стало известно, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом урегулирование военно-политических конфликтов в Судане и Йемене.