Россия предложила встречу с ЛАГ и группой региональных государств по Ближнему Востоку
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
«Наша страна выступила с инициативой о проведении консультативной встречи России, ЛАГ и группы региональных государств, активно вовлечённых в досье ближневосточного урегулирования», — говорится в заявлении.
Отмечается, что целью встречи являются подтверждение и придание импульса реализации ранее принятых международных решений в данной сфере.
Ранее стало известно, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом урегулирование военно-политических конфликтов в Судане и Йемене.