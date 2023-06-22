Россия предложила встречу с ЛАГ и группой региональных государств по Ближнему Востоку

Россия выступила с инициативой провести консультативную встречу с Лигой арабских государств (ЛАГ) и группой региональных государств по урегулированию на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в российском МИД.

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