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Россия предложила встречу с ЛАГ и группой региональных государств по Ближнему Востоку

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Россия выступила с инициативой провести консультативную встречу с Лигой арабских государств (ЛАГ) и группой региональных государств по урегулированию на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в российском МИД.
Россия предложила встречу с ЛАГ и группой региональных государств по Ближнему Востоку
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Наша страна выступила с инициативой о проведении консультативной встречи России, ЛАГ и группы региональных государств, активно вовлечённых в досье ближневосточного урегулирования», — говорится в заявлении.

Отмечается, что целью встречи являются подтверждение и придание импульса реализации ранее принятых международных решений в данной сфере.

Ранее стало известно, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом урегулирование военно-политических конфликтов в Судане и Йемене.

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